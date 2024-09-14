Калашников Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти31.01.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Калашников Александр Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1939
Сын: Калашников Василий Федорович
Мать ребёнка: Калашникова (Внукова) Марфа Васильевна
Малобутаково, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
31.01.1943
Ведерница, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область