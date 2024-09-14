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Калашников Федор Александрович

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Место рождения

Богочаново, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

31.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Калашников Александр Константинович

Мать: не указана

Богочаново, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.04.1939

Сын: Калашников Василий Федорович

Мать ребёнка: Калашникова (Внукова) Марфа Васильевна

Малобутаково, Знаменский муниципальный район, Омская область
Смерть
31.01.1943
Ведерница, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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