Кузнецова Предп Ефросинья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузнецова) Клавдия Александроана
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кузнецов Павел Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно