Кузнецова Предп Ефросинья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Предп Ефросинья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузнецова) Клавдия Александроана

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кузнецов Павел Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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