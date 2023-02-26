Хренов Даниил Захаров
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.12.1912
Дата смерти23.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1912
Отец: Хренов Захарий Яковлев
Мать: Хренова Ирина Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.06.1913
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори