Хренов Даниил Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХренов Даниил Захаров

Хренов Даниил Захаров

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.12.1912

Дата смерти

23.06.1913

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1912

Отец: Хренов Захарий Яковлев

Мать: Хренова Ирина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.06.1913
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close