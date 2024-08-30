Галактионова Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Иванова-Анисимова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Феоктист Васильевич
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Сын: Иванова-Анисимова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Илья Васильевич
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Агапия Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович