Галактионова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалактионова Анастасия Васильевна

Галактионова Анастасия Васильевна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1838 ст.

Муж: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1838 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1840 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1841 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Феоктист Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1845 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1847 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1849 ст.

Сын: Иванова-Анисимова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1849 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1851 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1852 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1855 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Агапия Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1858 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1860 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.