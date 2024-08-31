Пономаренко Вера Филипповна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономаренко Вера Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лысенко) Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Лысенко Александр Андреевич

Бракосочетание
1937

Муж: Лысенко Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лысенко Валерий Александрович

Отец ребёнка: Лысенко Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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