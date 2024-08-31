Пономаренко Вера Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лысенко) Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Лысенко Александр Андреевич
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лысенко Валерий Александрович
Отец ребёнка: Лысенко Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно