Плотников Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Дмитрий Владимирович

Плотников Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Анна Вячеславовна

Рождение ребёнка
02.08.2002

Сын: Баев Тимофей Юрьевич

Мать ребёнка: Баева Анна Вячеславовна

Рождение ребёнка
23.03.2006

Сын: Плотников Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Баева Анна Вячеславовна

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