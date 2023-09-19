Плотников Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баева Анна Вячеславовна
Рождение ребёнка
02.08.2002
Сын: Баев Тимофей Юрьевич
Мать ребёнка: Баева Анна Вячеславовна
Рождение ребёнка
23.03.2006
Сын: Плотников Олег Дмитриевич
Мать ребёнка: Баева Анна Вячеславовна