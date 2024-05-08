Некрасова (Комлева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Комлева) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Монетный, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

26.09.?

Дата смерти

26.09.?

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?

Отец: Комлев Иван

Мать: Комлева ?

Монетный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1944

Сын: Некрасов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михайлович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск, 1926. С.40-41. Березовский район. Тепло-Ключеской с/с. Станция «Монетная». 5 дворов (22 муж., 24 жен.; всего – 46 чел.). До окружного центра –... Показать все
Рождение ребёнка
После 1945

Сын: Некрасов Борис Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михайлович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск, 1926. С.40-41. Березовский район. Тепло-Ключеской с/с. Станция «Монетная». 5 дворов (22 муж., 24 жен.; всего – 46 чел.). До окружного центра –... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1948

Дочь: Борнукова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михайлович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск, 1926. С.40-41. Березовский район. Тепло-Ключеской с/с. Станция «Монетная». 5 дворов (22 муж., 24 жен.; всего – 46 чел.). До окружного центра –... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Михайлович

Монетный, Березовский, Свердловская область
Смерть
26.09.?
Монетный, Березовский, Свердловская область
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