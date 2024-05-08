Некрасова (Комлева) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.09.?
Дата смерти26.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?
Отец: Комлев Иван
Мать: Комлева ?
Рождение ребёнка
26.04.1944
Сын: Некрасов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михайлович
Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск, 1926. С.40-41. Березовский район. Тепло-Ключеской с/с. Станция «Монетная». 5 дворов (22 муж., 24 жен.; всего – 46 чел.). До окружного центра –... Показать все
Рождение ребёнка
После 1945
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михайлович
Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск, 1926. С.40-41. Березовский район. Тепло-Ключеской с/с. Станция «Монетная». 5 дворов (22 муж., 24 жен.; всего – 46 чел.). До окружного центра –... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1948
Дочь: Борнукова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михайлович
Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск, 1926. С.40-41. Березовский район. Тепло-Ключеской с/с. Станция «Монетная». 5 дворов (22 муж., 24 жен.; всего – 46 чел.). До окружного центра –... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.?