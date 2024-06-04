Шутов Захар Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Захар Федоров

Место рождения

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1749

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Шутов Федор Данилов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1749

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