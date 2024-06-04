Шутов Захар Федоров
Место рожденияпоч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Шутов Федор Данилов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1749