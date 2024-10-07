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Попов Владимир Прокопьевич

Место рождения

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Между 1888 и 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Попов Прокопий Яковлевич

Мать: Попова Марина

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Жена: Попова (Некрасова) Павла Васильевна

Фонд № 29. Оп.25. Д. 26 Л.562
Рождение ребёнка
1879

Сын: Попов Филипп Владимирович

Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Павла Васильевна

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Попов Прохор Владимирович

Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Павла Васильевна

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Попов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Павла Васильевна

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1888 и 1890

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