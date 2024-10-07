Попов Владимир Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиМежду 1888 и 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Попов Прокопий Яковлевич
Мать: Попова Марина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1877 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 26 Л.562
Рождение ребёнка
1879
Сын: Попов Филипп Владимирович
Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Павла Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Попов Прохор Владимирович
Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Павла Васильевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Попов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Попова (Некрасова) Павла Васильевна
Смерть
Между 1888 и 1890