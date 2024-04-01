Гусельников Денис Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1816
Рождение ребёнка
Около 1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Косма Денисов
Мать ребёнка: Гусельникова Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Василий Денисов
Мать ребёнка: Гусельникова Анна Семенова
Смерть
Неизвестно