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Гусельников Денис Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1816

Жена: Гусельникова Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Гусельников Дмитрий Крест. Д. Красивой, Сладковской Вол. Денисов

Мать ребёнка: Гусельникова Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Косма Денисов

Мать ребёнка: Гусельникова Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Василий Денисов

Мать ребёнка: Гусельникова Анна Семенова

Смерть
Неизвестно
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