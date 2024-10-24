Смурова Пелагея Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Пелагея Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Евдоким Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Смуров Евдоким Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.03.1884

Дочь: (Смурова) Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Смуров Евдоким Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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