Смурова Пелагея Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смуров Евдоким Антонович
Рождение ребёнка
31.03.1884
Дочь: (Смурова) Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Смуров Евдоким Антонович
Смерть
Неизвестно