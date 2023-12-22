Пятышев Дмитрий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятышев Дмитрий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пятышев Степан

Мать: не указана

Упоминание
16.11.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 283
Восприемник
31.07.1899 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 176
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятышева Ирина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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