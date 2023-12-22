Пятышев Дмитрий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пятышев Степан
Упоминание
16.11.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 283
Восприемник
31.07.1899 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 176
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятышева Ирина Яковлева
Смерть
Неизвестно