Холзаков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1884 ст.
Мать ребёнка: Холзакова (Козлова) Мария Арсеньевна
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 104, Л.90об.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Холзаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Холзакова (Козлова) Мария Арсеньевна
Смерть
Неизвестно