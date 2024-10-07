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Холзаков Иван Иванович

Место рождения

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Холзаков Иван Михайлович

Мать: Холзакова (Павловская) Анна Семёновна

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холзакова (Козлова) Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
06.09.1884 ст.

Сын: Холзаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Холзакова (Козлова) Мария Арсеньевна

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 104, Л.90об.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Холзаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Холзакова (Козлова) Мария Арсеньевна

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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