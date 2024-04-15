Усольцева Авдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Усольцев Дмитрий Тихонович
Отец ребёнка: Усольцев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Усольцев Никита Тихонович
Отец ребёнка: Усольцев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Тихоновна
Отец ребёнка: Усольцев Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно