Борщевская Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщевская Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Борщевский Кондратий Семенович

Отец ребёнка: Борщевский Семен Максимович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Семеновна

Отец ребёнка: Борщевский Семен Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщевский Семен Максимович

Смерть
Неизвестно
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