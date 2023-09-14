Борщевский Семен Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Борщевский Максим Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Борщевский Кондратий Семенович
Мать ребёнка: Борщевская Марфа
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Семеновна
Мать ребёнка: Борщевская Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борщевская Марфа