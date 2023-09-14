Борщевский Семен Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщевский Семен Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Борщевский Максим Яковлевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Борщевский Кондратий Семенович

Мать ребёнка: Борщевская Марфа

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Семеновна

Мать ребёнка: Борщевская Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борщевская Марфа

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