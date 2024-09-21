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Фотий Васильев

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

26.08.1750 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Ефросинья Фотиева

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
с. Микольское
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иуда Фотиев

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.08.1750 ст.
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-RDY?i=90&cc=1921824 50 лет

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