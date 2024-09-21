Фотий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти26.08.1750 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Ефросинья Фотиева
Мать ребёнка: не указана
с. Микольское
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иуда Фотиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.08.1750 ст.
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-RDY?i=90&cc=1921824 50 лет