Снегирева (Литвина) Сарра (Валентина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирева (Литвина) Сарра (Валентина)

Место рождения

Иркутск, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвин Иоссель (Иосиф)

Мать: (Гриф) Ривекка Соломоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снегирев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снегирев ?

Смерть
Неизвестно

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