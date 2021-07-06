Марина Алла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Алла Алексеевна

Марина Алла Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.07.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1973

Дочь: Марина Натали Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.07.2021
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