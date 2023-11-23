Васильева Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1931
Дата смерти09.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.?
Дочь: Гладких Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Васильев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.?
Дочь: Васильева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Васильев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1958
Дочь: Цимбой Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Васильев Виктор Васильевич
Смерть
09.12.1974