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Васильева Вера Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1931

Дата смерти

09.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.?

Дочь: Гладких Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Васильев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Васильева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Васильев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
12.06.1958

Дочь: Цимбой Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Васильев Виктор Васильевич

Смерть
09.12.1974

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