Иосифов-Ефимов (Гурьев) Гурий Никитич
Место рождения
Дата рождения14.11.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1892 ст.
Бракосочетание
02.02.1914 ст.
Рождение ребёнка
27.12.1914 ст.
Сын: Иосифов-Гурьянов Василий Гурьевич
Мать ребёнка: Маршова Пераскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.03.1918 ст.
Сын: Иосифов-Гурьянов Алексей Гурьевич
Мать ребёнка: Маршова Пераскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно