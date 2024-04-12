Иосифов-Ефимов (Гурьев) Гурий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифов-Ефимов (Гурьев) Гурий Никитич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.11.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1892 ст.

Отец: Иосифов Никита Гуриевич

Мать: Иосифова-Гурьева Наталья Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1914 ст.

Жена: Маршова Пераскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.12.1914 ст.

Сын: Иосифов-Гурьянов Василий Гурьевич

Мать ребёнка: Маршова Пераскева Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1918 ст.

Сын: Иосифов-Гурьянов Алексей Гурьевич

Мать ребёнка: Маршова Пераскева Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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