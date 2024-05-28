Без Фамилии Симеон Александров(ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.
Сын: Свириденко Василий Семенович
Мать ребёнка: Без Фамилии Анна Герасимовна
Лосиное, Уваровская волость, Ельнинский уезд
Василий родился без фамилии. Отец и мать без фамилий. Крестные также без фамилий.
Смерть
Неизвестно