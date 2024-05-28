Без Фамилии Симеон Александров(ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Без Фамилии Симеон Александров(ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Без Фамилии Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.

Сын: Свириденко Василий Семенович

Мать ребёнка: Без Фамилии Анна Герасимовна

Лосиное, Уваровская волость, Ельнинский уезд
Василий родился без фамилии. Отец и мать без фамилий. Крестные также без фамилий.
Смерть
Неизвестно

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