Туганова (Шанаева) Минат Анзорукоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуганова (Шанаева) Минат Анзорукоевна

Туганова (Шанаева) Минат Анзорукоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тхостова Цаца

Отец ребёнка: Туганов Дзанхот

Рождение ребёнка
1844

Сын: Туганов Аслан-Гирей

Отец ребёнка: Туганов Дзанхот

Рождение ребёнка
1849

Сын: Туганов Аслан-Бек

Отец ребёнка: Туганов Дзанхот

Рождение ребёнка
1852

Сын: Туганов Сослан-Бек

Отец ребёнка: Туганов Дзанхот

Рождение ребёнка
1854

Сын: Туганов Кизил-Бек

Отец ребёнка: Туганов Дзанхот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Дзанхот

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close