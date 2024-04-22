Велентей (Кроха) Евфросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Кроха) Евфросинья Григорьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1913 ст.

Муж: Велентей Антон Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.12.1913 ст.

Дочь: Велентей Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Велентей Антон Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1915 ст.

Сын: Велентей Иван Антонович

Отец ребёнка: Велентей Антон Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1917 ст.

Дочь: Велентей Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Велентей Антон Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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