Велентей (Кроха) Евфросинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
25.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1913 ст.
Дочь: Велентей Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Велентей Антон Семёнович
Рождение ребёнка
06.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Велентей Антон Семёнович
Рождение ребёнка
20.01.1917 ст.
Дочь: Велентей Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Велентей Антон Семёнович
Смерть
Неизвестно