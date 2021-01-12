Млынарчик Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Млынарчик Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1937

Дата смерти

12.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1967 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1967

Сын: Млынарчик Виктор Иванович

Мать ребёнка: Млынарчик Надежда Ивановна

Старина, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Млынарчик Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Млынарчик Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Млынарчик Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Млынарчик Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Млынарчик Надежда Ивановна

Смерть
12.01.2021
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