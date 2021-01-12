Млынарчик Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1937
Дата смерти12.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1967
Сын: Млынарчик Виктор Иванович
Мать ребёнка: Млынарчик Надежда Ивановна
Старина, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.2021