Громов Василий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Василий Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.07.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 1908 по 06.07.1917
мл. унтер-офицер 607-й пехотный Млыновский полк
Место жительства
Неизвестно
Кренёво, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
06.07.1917 ст.
Гиндава, Луцкий уезд, Волынская губерния
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