Ожгихина Елена Сильверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгихина Елена Сильверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожгихин Александр Федотович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Ожгихина) Василиса Александровна

Отец ребёнка: Ожгихин Александр Федотович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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