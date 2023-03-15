(Сова / Савенко) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сова / Савенко) Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1777

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сова / Савенко Василий

Мать: не указана

Смерть
До 1777
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