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(Сова / Савенко) Параскева Васильева
(Сова / Савенко) Параскева Васильева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Дата смерти
До 1777
Пол
Женский
Отец
Сова / Савенко Василий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Сова / Савенко Василий
Мать: не указана
Смерть
До 1777
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