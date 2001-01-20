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Григорьева (Смирнова) Мария Ивановна

Место рождения

Ивашево, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.06.1934

Дата смерти

20.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1934

Отец: Смирнов Иван Матвеевич

Мать: Смирнова (Голубева) Мария Александровна

Ивашево, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Алексей Александрович

Место жительства
С 1954 по 1969
Пегуза, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.10.1955

Сын: Григорьев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Александрович

Пегуза, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.04.1957

Дочь: Козлова (Григорьева) Алла Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Александрович

Пегуза, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
л/уч. Пегуза (лесоучасток)
Рождение ребёнка
08.05.1960

Сын: Григорьев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Александрович

Пегуза, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1969 по 2001
Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.01.2001
Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область

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