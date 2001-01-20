Григорьева (Смирнова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.06.1934
Дата смерти20.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1954 по 1969
Рождение ребёнка
12.10.1955
Сын: Григорьев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1957
Дочь: Козлова (Григорьева) Алла Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Александрович
л/уч. Пегуза (лесоучасток)
Рождение ребёнка
08.05.1960
Сын: Григорьев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Александрович
Место жительства
С 1969 по 2001
Смерть
20.01.2001