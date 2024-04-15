Чернышев Самуил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Самуил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1896 ст.

Сын: Чернышев Савин Самуилович

Мать ребёнка: Чернышева Анастасия Ивановна

Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
06.12.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николай Алексеевич Елкин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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