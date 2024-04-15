Чернышев Самуил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1896 ст.
Сын: Чернышев Савин Самуилович
Мать ребёнка: Чернышева Анастасия Ивановна
Восприемник
06.12.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николай Алексеевич Елкин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно