Секарева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секарев Александр
Отец ребёнка: Секарев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секарев Павел
Отец ребёнка: Секарев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секарев Василий
Отец ребёнка: Секарев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секарев Иван
Отец ребёнка: Секарев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Секарева) Евдокия
Отец ребёнка: Секарев Александр
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Секарев Платон
Отец ребёнка: Секарев Александр
Рождение ребёнка
08.06.1894
Сын: Секарев Федор
Отец ребёнка: Секарев Александр