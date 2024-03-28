Секарева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секарева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секарев Александр

Отец ребёнка: Секарев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секарев Павел

Отец ребёнка: Секарев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секарев Василий

Отец ребёнка: Секарев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секарев Иван

Отец ребёнка: Секарев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Секарева) Евдокия

Отец ребёнка: Секарев Александр

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Секарев Платон

Отец ребёнка: Секарев Александр

Рождение ребёнка
08.06.1894

Сын: Секарев Федор

Отец ребёнка: Секарев Александр

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