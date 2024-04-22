Брандес Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брандес Елена Геннадьевна

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

05.03.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
10.04.1984

Дочь: Шавлюкевич Юлия Леонидовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
05.02.1988

Дочь: Брандес Елена Леонидовна

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Минск, Минск
Рождение ребёнка
14.04.1989

Дочь: Кузьмицкая Анна Леонидовна

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Минск, Минск
Рождение ребёнка
11.02.1999

Дочь: Брандес Александра Леонидовна

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Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

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