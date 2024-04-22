Брандес Елена Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1964
Рождение ребёнка
10.04.1984
Дочь: Шавлюкевич Юлия Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1988
Дочь: Брандес Елена Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1989
Дочь: Кузьмицкая Анна Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1999
Дочь: Брандес Александра Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности