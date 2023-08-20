Щуренкова Наталья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
28.09.1897 ст.
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Щуренков Василий Васильев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9S96?i=297&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Сын: Щуренков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Щуренков Василий Васильев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9QPJ?i=317&wc=Q866-2BZ%3A375541101%2C387359901%2C387448801%2C387448802&cc=1921824
Рождение ребёнка
09.08.1905 ст.
Сын: Щуренков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Щуренков Василий Васильев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9QQ8?i=373&wc=Q866-2BZ%3A375541101%2C387359901%2C387448801%2C387448802&cc=1921824 Восприемники: ? Васильев и Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.
Сын: Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Щуренков Василий Васильев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-93JF?i=407&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно