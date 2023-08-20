Щуренкова Наталья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуренкова Наталья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1897 ст.

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Щуренков Василий Васильев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9S96?i=297&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Сын: Щуренков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Щуренков Василий Васильев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9QPJ?i=317&wc=Q866-2BZ%3A375541101%2C387359901%2C387448801%2C387448802&cc=1921824
Рождение ребёнка
09.08.1905 ст.

Сын: Щуренков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Щуренков Василий Васильев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9QQ8?i=373&wc=Q866-2BZ%3A375541101%2C387359901%2C387448801%2C387448802&cc=1921824 Восприемники: ? Васильев и Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.

Сын: Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Щуренков Василий Васильев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-93JF?i=407&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щуренков Василий Васильев

Смерть
Неизвестно
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