Невара Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1915 год - крестьянин хутора Комисарова Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.
Мать ребёнка: Невара Ефимия Никитична
Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Невара Ефимия Никитична
Смерть
Неизвестно