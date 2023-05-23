Павел Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1890 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
03.02.1906 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03.02.1906 Юхновщина крестьянин Иларион Павлович Липяги крестьянская девица Мария Андриановна по жениху Юхновщина крестьянин Стефан Семенович Багров по жениху Савино крестьяни... Показать все
Смерть
После 1907