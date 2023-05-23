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Павел Васильевич

Место рождения

Липяги, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1890 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Липяги, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
03.02.1906 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03.02.1906 Юхновщина крестьянин Иларион Павлович Липяги крестьянская девица Мария Андриановна по жениху Юхновщина крестьянин Стефан Семенович Багров по жениху Савино крестьяни... Показать все
Смерть
После 1907

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