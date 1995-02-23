Прокопчик Владислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопчик Владислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1995

Отец: Прокопчик Александр Петрович

Мать: Зыль Елена Валерьевна

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