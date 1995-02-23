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Прокопчик Владислав Александрович
Прокопчик Владислав Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.1995
Пол
Мужской
Отец
Прокопчик Александр Петрович
1970 г.р.
Мать
Зыль Елена Валерьевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1995
Отец:
Прокопчик Александр Петрович
Мать:
Зыль Елена Валерьевна
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