Парфенкова (Колыбенкова) Елена Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенкова (Колыбенкова) Елена Ильина

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.05.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1863

Отец: Колыбенков Илья Захаров

Мать: Колыбенкова Анна Никанорова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
20.05.1863
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.06.1881

Муж: Парфенков Максим Парфенов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1882

Дочь: Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1885

Дочь: Ольга Максимова

Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1887

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Парфенков ? Максимов

Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: ? Максимова

Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: ? Максимова

Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Парфенков ? Максимов

Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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