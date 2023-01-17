Парфенкова (Колыбенкова) Елена Ильина
Место рождения
Дата рождения19.05.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1863
Крещение
20.05.1863
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.06.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1882
Дочь: Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов
Рождение ребёнка
05.06.1885
Дочь: Ольга Максимова
Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов
Рождение ребёнка
29.01.1887
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов
Рождение ребёнка
1891
Сын: Парфенков ? Максимов
Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: ? Максимова
Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: ? Максимова
Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов
Рождение ребёнка
1905
Сын: Парфенков ? Максимов
Отец ребёнка: Парфенков Максим Парфенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно