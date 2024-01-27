Городской Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городской Сергей Петрович

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Место рождения

СССР, Курской район. х.Привольный

Дата рождения

1959

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Городской Петр Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

СССР, Курской район. х.Привольный
Рождение ребёнка
15.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Похоронен в г.Моздок
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