Городской Сергей Петрович
Место рожденияСССР, Курской район. х.Привольный
Дата рождения1959
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Городской Петр Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
СССР, Курской район. х.Привольный
Рождение ребёнка
15.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Похоронен в г.Моздок