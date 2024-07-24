Терентьева Марфа Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1924
Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
12.12.1926
Сын: Терентьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Терентьева Августина Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Терентьев Серафим Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич
Смерть
Неизвестно
Новая жизнь(ибресинский район)