Терентьева Марфа Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Марфа Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
12.02.1924

Сын: Терентьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
12.12.1926

Сын: Терентьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Терентьева Августина Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Терентьев Серафим Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Новая жизнь(ибресинский район)

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