Машанова (Сухопарова) Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Сухопаров Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1710
Муж: не указан
Выдана в 18 лет за крестьянина деревни Становская Ростовской волости Машанова Василия
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно