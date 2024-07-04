Машанова (Сухопарова) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машанова (Сухопарова) Ксения Григорьевна

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Сухопаров Григорий

Мать: не указана

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1710

Муж: не указан

Выдана в 18 лет за крестьянина деревни Становская Ростовской волости Машанова Василия
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Машанов Федор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Становская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Становская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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