Чупров Елизар Дмитриев
Место рожденияд. Верхнегалгатайская, Забайкалье
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1820
родился в д. Верхнегалгатайская, Забайкалье, переселенец на Амур 1859 г - казак Амурского Пешего Батальона. Жил в станице Михайло-Семеновская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Чупрова Агафья
Мать ребёнка: Чупрова Устинья Прокопьева
Смерть
Неизвестно