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Чупров Елизар Дмитриев

Место рождения

д. Верхнегалгатайская, Забайкалье

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чупров Дмитрий Тимофеев

Мать: Чупрова Парасковья Иванова

родился в д. Верхнегалгатайская, Забайкалье, переселенец на Амур 1859 г - казак Амурского Пешего Батальона. Жил в станице Михайло-Семеновская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Устинья Прокопьева

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Чупрова Агафья

Мать ребёнка: Чупрова Устинья Прокопьева

Смерть
Неизвестно

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