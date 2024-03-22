Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Дубиновка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубиновка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.10.1955

Сын: Мирошников Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Мирошников Алексей Иванович

Маячный, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошникова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Мирошников Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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