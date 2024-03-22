Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1955
Сын: Мирошников Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Мирошников Алексей Иванович
Маячный, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошникова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Мирошников Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно