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Кортунов Сергей Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1990

Отец: Кортунов Владимир Егорович

Мать: Кортунова Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
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