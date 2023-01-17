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Кортунов Сергей Владимирович
Кортунов Сергей Владимирович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
14.01.1990
Пол
Мужской
Отец
Кортунов Владимир Егорович
1958 г.р.
Мать
Кортунова Наталья Михайловна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1990
Отец:
Кортунов Владимир Егорович
Мать:
Кортунова Наталья Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
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