Света — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Света

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владислав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виолетта

Отец ребёнка: не указан

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