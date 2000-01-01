Боратынски (Курраш) Филлис Энн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боратынски (Курраш) Филлис Энн

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Место рождения

г. Супериор, округ Дуглас, штат Висконсин, США

Дата рождения

07.10.1927

Дата смерти

07.10.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Супериор, округ Дуглас, штат Висконсин, США
Бракосочетание
14.03.1953

Муж: Баратынский Николас Дмитриевич

г. Денвер, округ Денвер, Колорадо, США
Смерть
07.10.1980
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
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