Боратынски (Курраш) Филлис Энн
Место рожденияг. Супериор, округ Дуглас, штат Висконсин, США
Дата рождения07.10.1927
Дата смерти07.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Супериор, округ Дуглас, штат Висконсин, США
Бракосочетание
14.03.1953
г. Денвер, округ Денвер, Колорадо, США
Смерть
07.10.1980
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США