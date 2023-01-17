Морозова (Красильникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Красильникова) Мария

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
03.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Калентий Романович

Демьяновка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван Калентьевич

Отец ребёнка: Морозов Калентий Романович

Демьяновка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр Калентьевич

Отец ребёнка: Морозов Калентий Романович

Демьяновка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
1985
Демьяновка, Семеновский, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Демьяновка, Семеновский, Нижегородская область
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