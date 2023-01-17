Морозова (Красильникова) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1913
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
03.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Калентий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Калентий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр Калентьевич
Отец ребёнка: Морозов Калентий Романович
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно