Койнов Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения09.08.1934
Дата смерти23.02.1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1934
Отец: Койнов Гаврила
Мать: Койнова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Койнов ?
Мать ребёнка: Тараканова Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тараканова Васильевна
Смерть
23.02.1985
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область