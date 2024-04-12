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Койнов Александр Гаврилович

Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.08.1934

Дата смерти

23.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1934

Отец: Койнов Гаврила

Мать: Койнова Наталья Ивановна

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Койнов ?

Мать ребёнка: Тараканова Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова Васильевна

Смерть
23.02.1985
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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