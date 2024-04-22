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Клементьев Григорий Григорьевич

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клементьев Григорий Андреевич

Мать: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.

Сын: Клементьев Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Клементьева Устиния Гавриловна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1884 ст.

Дочь: Клементьева Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Клементьева Устиния Гавриловна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1888 ст.

Сын: Клементьев Севастьян Григорьевич

Мать ребёнка: Клементьева Устиния Гавриловна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.

Дочь: Клементьева Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: Клементьева Устиния Гавриловна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клементьева Устиния Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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