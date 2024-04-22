Клементьев Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клементьев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.
Сын: Клементьев Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Клементьева Устиния Гавриловна
Рождение ребёнка
18.11.1884 ст.
Дочь: Клементьева Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Клементьева Устиния Гавриловна
Рождение ребёнка
18.12.1888 ст.
Сын: Клементьев Севастьян Григорьевич
Мать ребёнка: Клементьева Устиния Гавриловна
Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.
Дочь: Клементьева Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: Клементьева Устиния Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно