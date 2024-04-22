Дерибин Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерибин Василий Филиппович

Дерибин Василий Филиппович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Дерибин Филипп Егорович

Мать: не указана

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Дерибин Агафон Васильевич

Мать ребёнка: Дерибина Евдокия Лукична

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Дерибин Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Дерибина Евдокия Лукична

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина Евдокия Лукична

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1774
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close