Дерибин Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Дерибин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Дерибин Агафон Васильевич
Мать ребёнка: Дерибина Евдокия Лукична
Рождение ребёнка
1738
Сын: Дерибин Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Дерибина Евдокия Лукична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерибина Евдокия Лукична
Смерть
1774