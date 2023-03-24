Семенихина (Бородина) Евдокия
Место рожденияНовый или старый Оскол
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо ?.06.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Семенихин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Семенихин ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрманбрик Лидия
Отец ребёнка: Семенихин ?
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Около ?.06.1950
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Большеохтинское кладбище