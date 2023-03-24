Семенихина (Бородина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихина (Бородина) Евдокия

Место рождения

Новый или старый Оскол

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около ?.06.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый или старый Оскол
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Семенихин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Семенихин ?

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрманбрик Лидия

Отец ребёнка: Семенихин ?

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Около ?.06.1950
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Большеохтинское кладбище
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